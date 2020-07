Omignano: concesso locale alla Protezione Civile

Il Comune di Omignano, con a capo il sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di concedere, in uso gratuito e temporaneo, all’Associazione di Protezione Civile Omignano – Gruppo Lucano, i locali ubicati presso la sede del Palazzetto dello Sport, in via San Francesco di Omignano Scalo.

L’associazione dovrà garantire il servizio di Protezione Civile in occasione delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione o per le quali è concesso il patrocinio dell’amministrazione senza alcun rimborso spese. Saranno, poi, coinvolti i cittadini in progetti rivolti alle attività di protezione civile, conformemente ai principi che disciplinano la normativa in materia di volontariato e di Protezione Civile. L’assegnazione è concessa per un periodo di quattro anni dalla data della firma del contratto di comodato d’uso gratuito.

Domani 4 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso il Palalento di Omignano Scalo, si terrà il primo corso di antincendio boschivo (AIB) per i volontari della protezione civile. Interverranno il Sindaco di Omignano, Dott.Raffaele Mondelli, il presidente del Gruppo Lucano Dott.Giuseppe Priore, e il formatore Dott.Giovanni Marzucca.

“Come primo cittadino sono orgoglioso di avere al servizio della nostra comunità personale qualificato che potrebbe essere utilizzato in situazioni di emergenza – sottolinea Mondelli – Vorrei ringraziare il presidente Cairone Pasquale e tutti i volontari della protezione civile di Omignano ,che con impegno, generosità e inteso lavoro hanno dimostrato in questo periodo un encomiabile senso civico e del dovere a favore della nostra Comunità e dell’Amministrazione comunale. Invito i cittadini che volessero prestare il loro tempo come servizio di Protezione Civile a farsi avanti per incrementare il numero di volontari e portare il loro impegno per far crescere la preparazione ad affrontare gli eventi che sempre più frequentemente colpiscono il nostro territorio.”