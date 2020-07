Meeting del Mare: svelati i nomi dei cantanti big delle tre serate

Sarà un Meeting del Mare all’insegna della grande musica quello che andrà in scena quest’anno a Marina di Camerota il 22, 23 e 24 agosto. Infatti, il direttore artistico ed ideatore della nota kermesse musicale, Don Gianni Citro e il suo staff, hanno annunciato poco fa i nomi degli ospiti musicali in concerto in occasione della XXIV^ edizione dal titolo DIVERSITÀ. Il 22 agosto sul palco allestito sul Molo del Porto Turistico di Marina di Camerota, si esibiranno gli Psicologi.

Gli Psicologi sono un duo giovanissimo musicale italiano formato per iniziativa di Drast pseudonimo di Marco De Cesaris e Lil Kaneki pseudonimo di Alessio Aresu. Il 23 agosto sarà la volta di Colapesce e Dimartino che negli ultimi due anni sono saliti alla ribalta degli artisti emergenti italiani. Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo è anche produttore discografico e musicista.

I Dimartino sono un gruppo musicale italiano formato nel 2010 dal cantautore palermitano Antonio Di Martino, con musicisti provenienti dal precedente gruppo Famelika. Il 24 agosto la grande chiusura con Raphael (Raffaele) Gualazzi che non ha di certo bisogno di presentazioni. Gualazzi cantautore e pianista è stato vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con Follia d’amore e, nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest. Nel 2014 ha ottenuto la seconda posizione tra i big al Festival di Sanremo 2014 con la canzone Liberi o no in collaborazione con The Bloody Beetroots. Quest’anno il grande successo sempre al Festival di Sanremo, Gualazzi lo ha raggiunto con il brano Carioca. Carioca pubblicato il 5 febbraio 2020 come primo estratto del quinto album in studio Ho un piano, si è piazzato all’11esimo posto ed ha raggiunto la 33esima posizione massima nella classifica dei singoli italiani in questo 2020.

Dunque sarà un Meeting del Mare scoppiettante nonostante la pandemia, la musica non si ferma. “E non è tutto – fanno sapere dall’organizzazione. A breve vi racconteremo il resto di tutta la musica, la cultura e l’arte di questa ‘edizione straordinaria’ del nostro festival”.