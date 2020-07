Salernitana: domani derby con la Juve Stabia

Seconda consecutiva allo stadio “Arechi” per la Salernitana, che domani affronterà la Juve Stabia. L’incrocio, della tredicesima giornata del girone di ritorno, tra la squadra di Gian Piero Ventura e quella di Fabio Caserta sarà valevole per il turno numero 32 di Serie B. Le due formazioni, domani alle ore 21:00, tornano, cosi, in campo per la quarta volta nel giro di due settimane. La direzione del match del derby campano sarà affidata al signor a Francesco Fourneau della sezione arbitrale di Roma.

Lo score interno dei granata

La Salernitana riparte dai 44 punti in classifica dove ricopre l’ottavo posto, a 8 lunghezze dalla seconda piazza. I granata, reduci dal pari interno con la Cremonese, lo scorso sabato avevano pareggiato sempre in casa contro il Pisa per 1-1. Lo score interno dei ragazzi di Ventura, che non perdono tra le mura amiche dallo scorso 16 settembre contro il Benevento, parla di 8 vittorie 6 divisioni della posta in palio ed una sola sconfitta, con 26 reti realizzate ed 15 subite.

Le parole del tecnico Ventura

“Domani abbiamo il dovere di provare a vincere. Siamo consapevoli che abbiamo lasciato un po’ di punti per strada e il derby può essere l’occasione giusta per tornare al successo. Sarà una partita difficile contro un avversario che ha bisogno di punti ma abbiamo la volontà di fare bene. Dobbiamo dare delle risposte verso noi stessi. Prima della pausa avevamo l’ambizione di ritagliarci uno spazio da protagonisti, domani dobbiamo dimostrare di portare avanti queste ambizioni. Dovremo fare dei cambi di formazione perché alcuni hanno bisogno di recuperare energie fisiche e mentali. Vincere darebbe grande autostima ai ragazzi in vista della prossima gara. Questo gruppo ha sempre lavorato bene, abbiamo avuto una crescita importante. In questi mesi abbiamo costruito una base importante su cui poter lavorare per crescere ancora. Dopo la pausa avevo l’impressione che potevamo ripartire da dove ci eravamo lasciati invece abbiamo avuto più problemi del previsto. In queste ultime gare abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione ai playoff e per arrivarci dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo prima della sosta”.

I convocati della Salernitana

Questi sono i 22 calciatori a disposizione di Ventura per il match di domani. Assente Lombardi squalificato, mentre torna tra i convocati Cicerelli.

PORTIERI: Micai, Vannucchi.

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro.

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juve Stabia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Curcio; Djuric, Jallow.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel, Vitiello, Troest, Allievi, Ricci, Calò, Calvano, Mallamo, Elia, Forte, Canotto.