Ogliastro Cilento: per gli anziani attivo il telesoccorso

OGLIASTRO CILENTO. Una iniziativa in favore degli anziani del territorio.

Il Comune di Ogliastro Cilento, con il Piano di Zona S8, ha attivato il servizio gratuito di telesoccorso.

Esso è rivolto ad anziani soli residenti nel territorio comunale.

Il telesoccorso garantisce risposte immediate agli anziani che vivono in contesti ambientali isolati che sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e di bisogno.

Come funziona il telesoccorso

Con un’apposito apparecchio, in caso di necessità, l’anziano potrà inviare un segnale di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiverà prontamente l’intervento di pronto soccorso. Il telesoccorso svolge, insomma, azioni di sorveglianza telematica e di prima assistenza.

Come attivare il servizio

Per poter attivare il servizio gli interessati potranno recarsi presso l’ufficio protocollo del Comune o ai servizi sociali e compilare il modulo per l’attivazione.