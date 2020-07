La denuncia: “Ospedale di Vallo senza aria condizionata”

VALLO DELLA LUCANIA. “Ancora oggi non funziona l’aria condizionata nei reparti”. A segnalare il caso sono alcuni familiari di pazienti ospiti dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sembra che l’impianto dell’aria condizionata, nonostante ormai l’estate sia entrato nel vivo, risulti inattivo o non funzionante. Disagi, quindi, vengono segnalati dai degenti, dai loro parenti e dagli stessi dipendenti, in particolare in questi giorni in cui si stanno registrando temperature di circa 30 gradi.

Una situazione che sta determinando malcontento e proteste. “E’ difficile riuscire a restare nei reparti senza aria condizionata – dice il familiare di un degente – non sappiamo se ci sia un malfunzionamento o se la mancata attivazione dipenda dalle regole per l’emergenza covid, fatto sta che è un disagio soprattutto per coloro che già soffrono per altre patologie.”.

L’auspicio è che vi siano interventi immediati visto il clima degli ultimi giorni e l’estate è appena cominciata.