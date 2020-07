Giovanni Marzucca a capo del Gruppo Lucano di protezione civile della provincia

Sabato 29 giugno si è svolta presso la sede di Viggiano (PZ) il consiglio generale dei presidenti e dei commissari delle sedi del Gruppo Lucano. Il presidente Giuseppe Priore del gruppo ha dato il benvenuto alle nuove sezioni. Dopo l’approvazione del bilancio è seguita la votazione e la nomina dei nuovi presidenti provinciali. Il Dott. Giovanni Marzucca, già presidente di sezione e commissario, di sede, ha ricevuto la nomina a presidente della provincia di Salerno.

Di seguito il presidente Priore ha ringraziato tutte le sedi per il lavoro svolto durante le fasi dell’epidemia e ha illustrato i dati sulla crescita dell’associazione. Il gruppo lucano conta ad oggi 122 sezioni. Il numero dei volontari, poco più di 1 000 nel 2004, è arrivato a sfiorare i 7 000.

Con le nuove sedi di Aquara, Caselle in Pittari, Ispani, Omignano, Sant’Arsenio e Stio, nate per fronteggiare gli effetti della recente pandemia, la provincia di Salerno è arrivata a contare 23 sezioni del Gruppo Lucano. Il consiglio si è poi concluso ricordando i valori fondativi e i principi dell’associazione, la quale è ancora chiamata ad assolvere il suo ruolo adattandosi alle condizioni della pandemia, pur non trascurando il restante delle sue funzioni. Sono infatti previsti in questa settimana corsi di preparazione per AIB (Antincendio Boschivo),altra grande area di competenza della Protezione Civile.