Alla scoperta dei piccoli borghi in bici: Juri Clari arriva in Cilento

E’ arrivato nel Cilento Juri Clari, il giovane che sta attraversando l’Italia in bicicletta. Il 30enne è giunto a Piaggine nell’ambito del suo percorso alla scoperta dei piccoli borghi. Ad ieri accoglierlo il sindaco Guglielmo Vairo. “Gli siamo grati per aver scelto Piaggine ed il Monte Cervati nel suo suggestivo viaggio. Ieri ha visitato il paese per poi salire in montagna e dormire presso il bivacco del Rifugio Cervati”, ha detto il primo cittadino. Il viaggio di Juri Clari proseguirà in direzione sud.

Questa mattina, di buonora, Juri Clari ha ripreso il suo percorso. Non è la prima volta che il giovane proveniente dal lago di Garda avvia iniziative simili. Dall’Italia, all’Australia, passando per l’Africa, per un totale di dieci stati raggiunti in bicicletta ed oltre 27mila chilometri percorsi.

Tutto questo sempre in bicicletta, un mezzo che Juri Clari definisce “uno stile di vita, un insieme di diverse culture, emozioni, sforzi, traguardi, una filosofia del contatto più sottile con la natura e con l’immenso che posso essere”.