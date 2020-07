Vallo della Lucania: al via le iscrizioni al centro estivo

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Aloia, intende organizzare un centro estivo per minori con l’intento di rispondere ai bisogni delle famiglie e dei bambini con la progettazione di attività socializzanti, ricreative, laboratoriali ed esperienziali nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Si conta di far iniziare le attività del centro estivo per l’infanzia (3- 5 ANNI) e quello per la scuola primaria (6-10 ANNI), intorno al 13 luglio, proseguendo per circa un mese, sino al giorno 8 agosto, per poi riprendere intorno al 24 agosto e terminare il giorno 12 settembre. L’orario giornaliero di apertura e chiusura dei centri sarà dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.

Gli interessati possono procedere all’iscrizione compilando il modulo scaricabile online sul sito istituzionale del Comune di Vallo della Lucania, e consegnandolo entro il giorno 3 luglio 2020 all’ufficio protocollo del Comune o inviandolo via mail al seguente indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it.