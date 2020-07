Slitta il Metrò del Mare, è polemica: “Nessuna informazione”

Ore 9.50, Agropoli. Qualcuno al porto si era presentato. Attendeva il Metrò del Mare, pronto a partire con destinazione Capri. Ma l’imbarcazione non è mai arrivata; nessuno era stato informato e sul sito web dell’armatore la data indicata per la partenza del servizio era quella del primo luglio. Sul caso scoppia la polemica da parte di coloro che erano pronti a partire. “Nessun avviso, nessuna informazione, fino a ieri tutto regolare e ancora oggi la data di partenza indicata dalla compagnia era quella dell’1 luglio. La cosa ci è apparsa strana quando non abbiamo trovato indicazioni per la biglietteria, abbiamo atteso ma inutilmente.”, dice un turista.

L’Alicost fa sapere che il Metrò del Mare è slittato a data da destinarsi, probabilmente tutto rinviato alla prossima settimana. Motivo? Non tutti i porti del territorio sono pronti all’attracco dell’aliscafo.

Tre le linee che saranno attivate da e per il Cilento che sarà collegato a Salerno, Costiera Amalfitana e Capri. L’isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palalinuro e Acciaroli. La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì) mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica.

Dal 10 luglio, invece, dovrebbe essere confermata la tratta da Sapri alle isole Eolie.