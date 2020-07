Incidente a Capitello, ferito Centauro

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Capitello di Ispani. Un 52enne di Scario, per cause in via di accertamento, è rimasto ferito dopo aver impattato contro un’auto, una Citroën C4 con a bordo due vacanzieri. Il 52enne è finito violentemente a terra sul latoopposto della carreggiata.

Alcuni presenti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Sapri.

A ricostruire la dinamica del sinistro gli uomini della Polstrada saprese.