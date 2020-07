Send an email

Camerota: borse lavoro per chi ha perso lavoro a causa del covid

CAMEROTA. Un avviso pubblico per borse lavoro nell’ambito del progetto di realizzazione interventi a contrasto del Covid – 19 finalizzati alla sicurezza delle spiagge. L’amministrazione comunale, in esecuzione a quanto disposto a seguito del coordinamento istituzionale del Piano sociale di Zona S9 dello scorso 1 giugno, ha reso noto che insieme al Piano Sociale si è deciso di realizzare il progetto “Spiagge sicure”.

Questo sarà destinato a cittadini svantaggiati e nello specifico a coloro a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid- 19 hanno subito la perdita del lavoro. Tale progetto ha come scopo quello di favorire le fasce di cittadinanza meno abbienti ed inserirle in un contesto lavorativo.

Esso prevede il reclutamento di numero 18 borsisti tra il personale attualmente disoccupato per impiegarlo in modo temporaneo nelle attività previste nel progetto. La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente. Le richieste dovranno essere presentate presso lo sportello protocollo del Comune di Camerota pena esclusione dal bando.