Aquara: ieri, un incontro tra sindaco e direzione Asis

Si è tenuto ieri, presso il Comune di Aquara, un incontro tra il sindaco Antonio Marino e la direzione Asis sulle problematiche dell’emergenza idrica. Da tempo, infatti, i cittadini segnalano criticità e la questione andava risolta.

“Da giovedì dovremmo avere meno problemi sull’approvvigionamento idrico, appena si presenteranno partirà un piano di turnazioni che dovrebbe evitare particolari disagi”, spiega il sindaco Marino. “Abbiamo individuato due punti di integrazione alla fornitura che verranno immessi in rete appena avremo le analisi dell’acqua. Abbiamo deliberato, in accordo con l’Asis, la possibilità di avere sempre un operatore sul nostro territorio per ogni possibile esigenza. Inoltre il Comune garantirà un contributo sulle spese, dove si ravvisa la necessità, per l’acquisto di attrezzature per la continuità idrica domestica”, aggiunge il primo cittadino. “Ovviamente, alla base di qualsiasi azione o possibile intervento in merito, vi è la responsabilità di ognuno di noi nell’uso dell’acqua”, conclude.