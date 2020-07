Agropoli, domani report sul progetto SOFT (Sistema Occupabilità Femminile Territoriale)

Sarà presentato domani mattina, alle ore 11.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Agropoli, il report finale del progetto S.O.F.T. (Sistema Occupabilità Femminile Territoriale). Interverranno:

Adamo Coppola, sindaco della Città di Agropoli, che ha ospitato le attività progettuali;

Luca Messano, presidente della coop. Kastrom, soggetto capofila;

Maria Giovanna D’Arienzo, assessore alle Politiche sociali della Città di Agropoli;

Anna Grazia Di Nardo, rappresentante Piano di zona S/8;

Gerardo Pirone, segretario confederale provinciale UIL Salerno;

Giuliano Estero, collaboratore UIL;

Monica Comunale, responsabile del monitoraggio coop. Kastrom.

Il progetto è entrato nel vivo a maggio 2018 per chiudersi a luglio 2020. Tre gli interventi contemplati ci sono: la realizzazione del Piano di Comunicazione, finalizzato alla promozione dell’Accordo Territoriale di Genere ed alla diffusione delle attività previste dal progetto; la realizzazione di Concilia Point, spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno all’occupabilità femminile; l’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

Sono stati operati: i servizi di ludoteca 3-12 anni; ludoteca Prima infanzia e Centro per i bambini e le famiglie, dal lunedì al venerdì. Sono state 36 le donne destinatarie, inserite nella graduatoria del Piano di Zona S/8, mediante procedura pubblica (sulla base del modello ISEE, famiglia monoparentale, ecc); 144 i buoni di servizio (voucher) che sono stati spesi per i servizi suddetti.

Questi i servizi attivati nel particolare:

La Ludoteca per la Prima infanzia (0-36 mesi) è uno spazio ludico-ricreativo che favorisce la socializzazione dei bambini attraverso attività di gioco, valorizzando così la funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro personalità. Gli spazi e le attività sono state organizzate per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di un preciso progetto educativo e ricreativo (4 ore giornaliere – 10 bambini).

Il Centro per i bambini e le famiglie è un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Le attività sono state organizzate sulla base di un progetto educativo (3 ore giornaliere – 4 bambini).

Infine la Ludoteca per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni: è un luogo dove i minori hanno potuto vivere momenti di aggregazione e di socializzazione tra coetanei. Le finalità sono quelle di educare attraverso il gioco, concorrere alla crescita evolutiva sociale psicologica del minore e della sua famiglia, offrire una spazio neutrale (protetto) per incontri tra genitori e figli in situazioni di conflitto e disagio relazionale (4 ore giornaliere – 22 bambini).

Contestualmente è stato attivato anche lo Sportello Concilia Point, presso la sede della UIL in via Q. Sella ad Agropoli, nei giorni di martedì (ore 9-11) e venerdì (ore 15-18). Nei restanti giorni della settimana, la sede è stata aperta per i colloqui individuali. Il Concilia Point è uno spazio dedicato all’erogazione di servizi al sostegno e all’occupabilità femminile, per tutte le donne dell’ambito territoriale S/8. Ha fornito risposte ai bisogni di informazioni, orientamento, consulenza individualizzata, ricerca di opportunità formative e lavorative nonché conoscenza di normative e strumenti per l’autoimpresa e dei servizi presenti sul territorio, attraverso l’attività di front office ed attraverso l’organizzazione di incontri formativi a tema.

Tali servizi hanno dato la possibilità alle mamme di frequentare, senza preoccupazioni, corsi di formazione e orientamento al lavoro, con l’obiettivo di aprirsi a nuovi scenari di tipo lavorativo.

Il progetto è stato finanziato con fondi relativi agli “Accordi territoriali di genere” – POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico (R.A. 8.2) e Asse II Inclusione sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3). I partner dell’iniziativa, insieme al Comune di Agropoli, sono la Uil, il Piano di zona S/8 e la cooperativa sociale Kastrom.