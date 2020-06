Grave incidente a Santa Maria di Castellabate: due feriti

Send an email

Follow on Twitter

CASTELLABATE. Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria di Castellabate, lungo la via del Mare, nei pressi dello stadio Carrano. Coinvolte una Opel Corsa ed un Jeep che viaggiavano entrambe in direzione San Marco di Castellabate. Stando alle prime sommarie ricostruzione l’automobilista a bordo della vettura stava svoltando.

La Jeep che sopraggiungeva probabilmente a velocità elevata, forse per schivarla, è finita violentemente contro un albero. La parte anteriore del veicolo si è accartocciata su sé stessa. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per estrarre le due persone a bordo (di nazionalità straniera) dalle lamiere. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasferire i feriti in ospedale.

Per ripristinare la circolazione gli uomini dell’Arechi Multiservice. Le indagini affidate ai carabinieri della locale stazione. Illeso l’uomo a bordo della Opel.