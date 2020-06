A Trentinara si torna a baciare…e a volare

Trentinara. Il borgo del Cilento diventato ufficialmente il “paese dell’amore” riparte da un bacio, rigorosamente scambiato sotto l’ormai famoso cartello Kiss Please sulla terrazza panoramica. Grazie alla collaborazione del film-maker Gerardo Bellissimo, è stato girato il videoclip “Innamorati a Trentinara” per promuovere e riscoprire il territorio.

Nel video si scorgono i profili rappresentati nel cartello liberati dalle mascherine per poter finalmente tornare a baciarsi, così come i due giovani innamorati (interpretati da Martina Pinto e Angelo Mazzillo) che corrono verso il tramonto mano nella mano. Un nuovo inizio, dunque, che ci vede più consapevoli del valore delle piccole cose di cui la quarantena ci aveva privato: una stretta di mano, un tramonto, un bacio.

Ma a Trentinara gli innamorati possono anche volare grazie alla zipline Cilento in Volo che dal prossimo 4 luglio riapre i battenti per far rivivere la straordinaria emozione di un volo lungo mille e seicento metri. Lo staff di Cilento in Volo garantirà la massima sicurezza: le ampie terrazze panoramiche consentiranno il distanziamento sociale e le imbragature saranno regolarmente sanificate. Anche per la zipline è stato realizzato un video in cui vengono mostrate tutte le procedure di sicurezza oltre che le immagini mozzafiato offerte dal panorama.

A Trentinara, dunque, ci si bacia e si vola: nessun innamorato potrebbe chiedere di più.