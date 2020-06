Ispani: irregolarità nelle collaborazioni esterne, recesso con due tecnici

Send an email

Follow on Twitter

ISPANI. Irregolarità nelle collaborazioni esterne che da anni l’Ente aveva posto in essere con due tecnici. Con una delibera del commissario prefettizio è stata dichiarata la nullità degli atti. Il provvedimento riguarda il responsabile dell’Ufficio Tecnico, Pasquale Leone e il Responsabile Attività Tutela Paesaggistica Mario Cardino.

Il commissario prefettizio ha provveduto a dichiarare l’inefficacia delle precedenti delibere che regolavano i rapporti con l’Ente. Pertanto i due professionisti non sono più collaboratori del Comune di Ispani.

Per quanto riguarda l’assunzione di Leone, la questione era già stata oggetto di polemiche da parte della minoranza. Il gruppo LeAli per Ispani, infatti, nei mesi scorsi segnalò al Prefetto possibili irregolarità in una procedura concorsuale che avrebbe potuto favorire l’architetto. La questione è finita al vaglio anche del revisore dei conti che chiamato ad esprimere dei pareri sui contratti ha avanzato delle contestazioni.

I rapporti tra l’Ente e i professionisti, in particolare, sarebbero andati oltre i limiti previsti per le consulenze e su indirizzo di organi politici. Al consulente esterno Leone, inoltre, stando alle accuse, sono state attribuite funzioni ordinarie di carattere impiegatizio eludendo le norme assunzionali e senza attuare la procedura prevista dalla legge e dal testo unico degli enti locali.