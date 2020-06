Cannalonga: disagi all’ufficio postale, Comune chiede il potenziamento

Send an email

Cannalonga. Poste Italiane , con atto unilaterale, ha deciso di chiudere a giorni alterni l’Ufficio Postale di Cannalonga con apertura solo nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì. Tale chiusura sta provocando disagi a tutta la cittadinanza e non solo, con riduzione dei servizi al cittadino e conseguente incidenza negativa sulla qualità della vita della popolazione residente, specie in capo alle fasce più deboli.

Pertanto, il Comune cilentano con a capo il Sindaco Carmine Laurito, intende intraprendere ogni iniziativa utile nei confronti di Poste Italiane per il ripristino dell’apertura dell’Ufficio Postale tutti i giorni della settimana.

Si chiede perciò di prevedere un ampliamento ed una implementazione dei servizi espletati dall’Ufficio postale di Cannalonga e non un depotenziamento dello stesso come quello in atto.