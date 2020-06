Vallo, lavori alla fontana dei 4 leoni con l’indennità della giunta

VALLO DELLA LUCANIA. La fontana dei 4 leoni è uno dei simboli della città eppure da tempo non è in funzione. La stessa è stata soggetta a lavori di restauro ma non è stata più attivata. Di fronte ai tanti interrogativi dei cittadini che ne chiedevano il ripristino, il sindaco Antonio Aloia aveva chiarito che, benché l’opera si presentasse in ottimo stato grazie ai lavori di recupero, essa presenta delle perdite.

Sarebbe dunque stato necessario individuare i problemi e quindi riparare la fontana.

Ora l’Ente è finalmente pronto a dar via alle opere che garantiranno la manutenzione, il risanamento e l’impermeabilizzazione della fontana. La spesa stimata è di ottomila euro. Una cifra che verrà in parte reperita con la devoluzione di una quota dell’indennità di funzione e di carica del sindaco e dei componenti della giunta.

I lavori permetteranno di intervenire sulle perdite determinate dall’erosione causata dall’azione degli agenti atmosferici, del materiale per la stuccatura delle fughe e la giuntura dei blocchi di pietra della vasca; l’ispezione effettuata sulla fontana ha anche permesso di individuare una fessurazione che ne potrebbe compromettere la stabilità.

Infine sono presenti croste sottili di calcare e di infestazioni microbiologiche che rischiano di determinare il progressivo deterioramento dei materiali. Di qui la decisione di intervenire in tempi brevi.