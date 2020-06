Transiti: la rassegna a posti limitati negli Alburni e Valle del Calore, tra passeggiate, esperienze di pratiche agricole sul campo e musica da ascolto

Send an email

Eventi all’aria aperta, tra passeggiate, esperienze di pratiche agricole sul campo e musica da ascolto: così l’associazione Radici&Cultura inizia a riprendere le attività nel territorio alburnino e della Valle del Calore.

Un ridimensionamento degli eventi, nuovi format musicali ed artistici, tutto nel rispetto delle normative anti-Covid.

DJ set da ascoltare, trekking nella natura e nei siti archeologici, esperienze in agricoltura e in cucina, estemporanee d’arte, laboratori di danza e fotografia: questo e tanto altro in cantiere, adattandosi ai tempi che corrono.

“Transiti”: questo il nome della rassegna di eventi su prenotazione e a posti limitati.

Il primo evento si terrà nella vigna di Chiara Morra a Castel San Lorenzo, con il Talkin’Blues di Lampadread, che condurrà il pubblico in un viaggio della musica jamaicana di oltre 50 anni con la sua selezione vinilica.

L’evento si svolgerà sabato 4 luglio a partire dalle ore 16:30.