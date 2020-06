Salernitana: domani si torna in campo all’Arechi con la Cremonese

Ritorna allo stadio “Arechi” la Salernitana, che domani affronterà la Cremonese. L’incrocio, della dodicesima giornata del girone di ritorno, tra la squadra di Gian Piero Ventura e quella di Pierpaolo Bisoli sarà valevole per il turno numero 31 di Serie B. Le due formazioni, lunedi alle ore 18:45, tornano, cosi, in campo per la terza volta nel giro di 9 giorni. La direzione del match, tra campani e lombardi, sarà affidata al signor Niccolò Baroni della sezione arbitrale di Firenze.

Lo score interno

La Salernitana riparte dai 43 punti in classifica dove ricopre il settimo posto, a 3 lunghezze dalla sesta piazza. I granata, reduci dal passo falso esterno con l’Entella, lo scorso sabato avevano pareggiato in casa contro il Pisa per 1-1. Lo score interno dei ragazzi di Ventura, che non perdono tra le mura amiche dallo scorso 16 settembre contro il Benevento, parla di 8 vittorie 5 pareggi ed una sola sconfitta, con 23 reti realizzate ed 12 subite.

Cremonese, due successi nelle ultime 2 uscite in trasferta

I grigiorossi, in piena zona play-out con 33 lunghezze, hanno collezionato nelle ultime due sfide di campionato due sconfitte. Vittorioso fu invece il match di recupero giocato, con l’Ascoli, il 17 giugno. In trasferta, dove nelle ultine 2 uscite sono arrivati 6 punti, i lombardi hanno racimolato 3 successi, 5 divisioni della posta in palio e 8 passi falsi con 13 reti siglate e 22 incassate.

I convocati dei granata

Questi sono i 23 calciatori a disposizione di Ventura per il match di domani. Tornano Heurtaux, Cerci, Giannetti, Lombardi, assenti in Liguria contro l’Entella.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi.

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro.

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Le parole di Ventura

“Domani si torna in campo dopo due giorni e abbiamo subito la possibilità di riscattare la sconfitta di Chiavari. E’ una partita delicata per mille motivi ma sta a noi provare a centrarla. Non ne facciamo una questione di vita o di morte ma è chiaro che dobbiamo prenderci i tre punti. La Cremonese è una squadra che è stata costruita per vincere, hanno fatto grandi investimenti e mi sembra che con Bisoli e le due vittorie in trasferta abbiano trovato serenità e condizione. Al di là di questo hanno grandi qualità e sappiamo che non possiamo permetterci errori e che ci aspetta una gara estremamente delicata. Se vediamo anche gli altri risultati, dopo il lockdown sta succedendo di tutto. Quasi tutti stanno incontrando difficoltà e questo vale anche per noi ma c’è da parte nostra la voglia di fare bene e di provare a centrare un obiettivo importante dopo aver fatto tanti sacrifici e tanto lavoro in tutti questi mesi”.

Le probabili formazioni del match tra Salernitana e Cremonese

SALERNITANA(3-5-2): Micai, Aya, Billong, Jarozinskj, Dzczek, Akpa Akpro, Di Tacchio, Lombardi, Kyine, Djuric, Gondo.

CREMONESE(4-3-3): Ravaglia, Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Crescenzi, Gaetano, Valzania, Castagnetti, Palombi, Ciofani, Parugini.