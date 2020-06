L’almanacco del 28 giugno 2020

Send an email

Santi del Giorno

Sant’Ireneo di Lione (Vescovo e Martire)

San Paolo I (Papa)

Santa Vincenza Gerosa (Vergine)

Sant’Argimiro di Cordova (Martire)

Sant’Attilio (Soldato e Martire)

Accadde Oggi

1846 – Invenzione del sassofono

1946 – De Nicola primo capo dello Stato italiano

2011 – Google Plus lanciato in versione test

1914 – Assassinato a Sarajevo l’arciduca d’Austria



Nati in questo giorno

1867 – Luigi Pirandello

1964 – Sabrina Ferilli

1950 – Marco Columbro

1940 – Muhammad Yunus



Nati… sportivi

1952 – Pietro Mennea

1980 – Maurizio Domizzi