Casal Velino: rinnovata convenzione con le Guardie Ambientali

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, anche quest’anno ha rinnovato la convenzione stipulata con l’Associazione Guardie Ambientali Italiane Onlus, Corpo di vigilanza ambientale e di protezione civile con sede in via Chiusa del Pero.

La convenzione siglata lo scorso anno, non contemplava, ovviamente, tutte le nuove e strategiche incombenze da porsi a carico dei volontari nel complesso meccanismo di gestione dell’emergenza da COVID-19 sul territorio comunale in collaborazione con la Polizia Municipale e in generale, con l’Amministrazione.

L’Associazione, infatti, oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale nella gestione degli aspetti logistici ed amministrativi ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito della gestione dell’emergenza da COVID-19 nel territorio comunale di Casal Velino essendo attori co-protagonisti nell’ambito del COC costituito nei mesi scorsi.

Inoltre, per Statuto, le Guardie Ambientali Italiane svolgono attività di protezione civile nelle emergenze, viabilità e sicurezza durante manifestazioni pubbliche collaborando con le forze dell’ordine e, nell’ambito ambientale si occupano di tutela delle risorse idriche, tutela del danneggiamento del territorio, prevenzione e spegnimento incendi boschivi e di far rispettare le norme inerenti alla raccolta differenziata nei comuni.