Vallo, il vigile del fuoco Lacagnina lascia temporaneamente il Cilento

Dopo 21 anni di servizio a Vallo della Lucania, il vigile del fuoco Calogero Lacagnina lascia temporaneamente il Cilento a seguito di un’attesa promozione a Capo Squadra, l’equivalente del grado dei marescialli per l’esercito. Per lui una lunga attività sul territorio a cui è molto legato. Lacagnina ha voluto rivolgere un saluto affettuoso a tutti i cilentani e a tutti quelli che ne hanno apprezzato le qualità lavorative, umane.



Oltre il vigile del Fuoco, svolge un’importante attività sindacale anche nazionale ed ha contribuito affinché il distaccamento dei Vigili del fuoco di Agropoli prendesse consistenza e del quale a breve si renderà operativo H24.



Un traguardo importante per il nostro Cilento. Lacagnina resterà per qualche tempo a Biella prima di far ritorno sul territorio.