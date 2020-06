Relax in Cilento per il Ministro Luigi Di Maio

Torna nel Cilento il ministro degli esteri Luigi Di Maio (nella foto di Rosanna Saturno). Per lui relax a Palinuro, alla Marinella, il suo buen ritiro per le vacanze estive. In spiaggia la sua presenza non è passata inosservata. Tanti bagnanti lo hanno accolto in maniera calorosa soffermandosi con lui e scattando qualche selfie. Arrivato ieri Di Maio si soffermerà per tutto il weekend

Lo scorso anno l’allora vicepremier del Governo Conte giunse ad agosto con la sua compagna, sempre al lido Marinella.

In quell’occasione Di Maio pubblicò anche un messaggio sui social invitando tutti a visitare il Cilento: “Palinuro è un posto incantevole – ha commentato Di Maio – da ragazzo ho frequentato spesso questo posto. E’ sempre bello tornare qui per un tuffo”.