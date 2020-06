Send an email

Pisciotta: ecco l’ordinanza per garantire la quiete pubblica

PISCIOTTA. Una ordinanza finalizzata a grantire le quiete pubblica, disciplinando le emissioni sonore. A firmarla il sindaco Ettore Liguori.

Il provvedimento prevede che nei locali di pubblico spettacolo posti all’interno o nelle adiacenze del centro abitato gli eventi musicali o similari cessino entro le 2.

Ogni attività potrà chiedere delle deroghe per specifiche manifestazioni. Entro l’una, inoltre, bisognerà diminuire le emissioni sonore.

Quiete pubblica: limitazioni alle emissioni sonore

Limitatamente alla fascia costiera di Caprioli, fino a località Fornace, gli esercizi pubblici ubicati a distanza pari o inferiore a duecento metri da abitazioni residenziali, “non potranno svolgere attività mediante utilizzo di apparecchiature elettroacustiche, ad eccezione delle attività nei lidi, negli stabilimenti balneari nonché nelle strutture turistico – ricettive, avendo cura di non utilizzare gli impianti a volume eccessivo”. In ogni caso stop a tutte le emissioni sonore dalle 14 alle 16.30.

Lo svolgimento di manifestazioni

Per svolgere manifestazioni e iniziative sarà comunque necessario informare gli uffici comunali almeno 48 ore prima dell’evento. Il provvedimento è valido per tutta la stagione estiva e fino al 30 settembre. Per i trasgressori multe fino a 500 euro.