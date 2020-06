Send an email

Ogni cittadino può sostenere il proprio Comune, anche attraverso la propria dichiarazione dei redditi. Come? destinando il 5×1000. Diversi centri del comprensorio stanno rivolgendo un appello ai propri residenti a contribuire. Tra questi anche Futani. Il Comune, guidato dal sindaco Aniello Caputo ha diffuso un avviso invitando a compiere un’azione utile: “La solidarietà in un gesto”,

Il 5×1000 verrà destinato per finalità sociali: “firma per il tuo Comune. A te non costa nulla, sarai di grande aiuto”, è l’appello che giunge da palazzo di città.

Scegliere di destinare il 5×1000 al proprio comune è semplice: chi presenta il 730 o il Modello Unico deve firmare nel riquadro che riporta la scritta “sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza, nella sezione del modulo per la scelta della destinazione del 5×1000. Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi ma ha comunque un reddito, deve compilare l’apposita scheda allegata al Cud.