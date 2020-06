Estate sicura: a Santa Marina in servizio nuovi vigili

SANTA MARINA. Sono tre i nuovi agenti di polizia locale assunti in via straordinaria per il controllo del territorio durante la stagione estiva.

I caschi bianchi dovranno occuparsi anche dei controlli delle spiagge libere nel rispetto delle regole sull’emergenza covid.

Nello specifico l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Fortunato ha deciso di assumere a tempo determinato 5 unità che si affiancheranno a quelle già in organico.

Esse opereranno per tre mesi con contratto part time al 50%. Il Comune ha proceduto alle assunzioni facendo riferimento alle graduatorie già in suo possesso. L’attività è iniziata lo scorso 13 giugno e proseguirà fino a settembre.

Santa Marina non è l’unico comune costiero ad aver deciso di rafforzare il nucleo di polizia locale. Quest’anno, vista l’emergenza covid, ai caschi bianchi spetterà anche il compito di vigilare sulle spiagge affinché si rispettino le regole sul distanziamento.