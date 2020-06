Si trattava solo di una formalità ma il Consiglio Comitato Regionale Campania, ieri, ha stilato e redatto le classifiche finali dei campionati dilettantistici.

Le classifiche

Le graduatorie, inerenti ai tornei organizzati nell’ambito regionale, sono relative alla stagione sportiva 2019/2020, con la specifica che la media punti è stata determinata per tutte le posizioni di classifica. La stessa sarà rilevante ai fini delle richieste di ammissione ai campionati di categoria superiore. I tornei, sospesi ad inizio marzo, avevano viste cristallizzate tutte le graduatorie con conseguente stop delle retrocessioni, dalla Promozione in giù. L’unica competizione dilettantistica, a carattere regionale, che ha visto l’ultima della classe scendere di categoria è stata l’Eccellenza.

Le squadre del nostro territorio promosse

Dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Prima volta in Serie D, con tanto di festa già effettuata, per la Polisportiva Santa Maria, leader del gruppo B d’Eccellenza. I giallorossi, grzie ai 55 punti, balzano cosi in qiarta serie dopo due anni di Eccellenza. Salto di categoria anche per Virtus Cilento e Calpazio. Virtussini, primi, e capaccesi, secondi, strappano i pass utili, nel girone D, per salutare il torneo di Promozione. La Poseidon-Licinella, grazie alla seconda piazza conclusiva del raggruppamento G, può brindare alla sua terza conquista di un torneo, raggiunta nel giro di pochi anni. In Seconda, a braccetto, Lentiscosa e Polisportiva Cilento centrano la conquista, nel girone L, della promozione in Prima Categoria.

Le altre squadre distinte

In Terza Categoria, nel gruppo D, primo posto per la Pollese, seguita dal Caggiano, mentre il Supersantos, nel girone E, sopravanza la Civisport. Nel torneo Juniores Elite, nel gruppo D, glora per i giovani del Buccino Volcei, mentre nel girone F regionale è il Palomonte a primeggiare. Nel calcio a 5, in Serie C1, il super Sporting Sala Consilina, dopo la vittoria della Coppa Italia di gennaio, è pronta per il prossimo campionato di B.

Tutte le classifiche dei campionati organizzati dal comitato campano sono visualizzabili cliccando qui.