Castel San Lorenzo: Interventi di ripristino dei valloni per quasi 2 milioni

CASTEL SAN LORENZO. Approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per circa 1,9 milioni di euro. Si tratta del costo relativo agli “Interventi di ripulitura e ripristino degli argini dei valloni Lumugno e Laurenti”.

L’Ente, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, intende richiedere i contributi del fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, istituito per le “Grandi calamità naturali” per gli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2018.

L’opera sarà effettuata mediante azioni di ingegneria naturalistica per evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo connessi agli eventi meteorologici del 2018.

Il costo del progetto è così suddiviso: circa 1,2 milioni per il totale dei lavori e delle forniture compresi gli oneri di sicurezza; circa 277 mila euro per le somma a disposizione dell’amministrazione comunale e infine circa 353 mila euro per l’IVA e altre imposte e contributi.