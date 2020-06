Casal Velino: dal primo luglio l’operazione “Spiagge sicure”

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, è pronto a sfruttare i fondi ottenuti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure – estate 2020“.

Si tratta di risorse finalizzate a combattere l’abusivismo commerciale e la contraffazione ma in generale a garantire più sicurezza durante il periodo estivo nei centri costieri.

L’Ente prevede con i 32000 euro di cui è destinatario, ha previsto di integrare il personale della Polizia Locale che dovrà svolgere specifiche attività di controllo e pattugliamento (5 unità stagionali), di acquistare attrezzature e vestiario e di avviare campagne comunicative sull’emergenza Covid.

In particolare l’amministrazione Pisapia ritiene importante potenziare la presenza di agenti durante il mercato settimanale; monitorare le spiaggia per contrastare la vendita al minuto anche di merce non autorizzata; supportare l’attività investigativa; adottare ogni azione utile e funzionale al rispetto delle prescrizioni di distanziamento e sicurezza per il contrasto al Covid-19.

Il servizio interesserà il Lungomare di Casal Velino (circa 1 km) e le spiaggia di competenza comunale per circa 4 km e per l’intero periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2020.