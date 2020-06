Buonabitacolo: via libera a progetto per piscina e palestra

BUONABITACOLO. C’è un progetto per il rilancio di palestra e piscina comunale. Il mese scorso l’Ente aveva pubblicato l’avviso per consentire a chi ne avesse i requisiti di presentare una proposta per la gestione delle due strutture.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, è stato quello di individuare soggetti privati che potessero avviare delle iniziative insieme all’Ente pubblico.

E una proposta di project financing è arrivata.

A presentarla una ditta di Buonabitacolo pronta a gestire e avviare interventi di manutenzione degli impianti. Proposta meritevole secondo il Comune che ha concesso il via libera.

L’area in cui insistono palestra e piscina, nelle cui adiacenze è presente anche il campo sportivo, ha enormi potenzialità eppure per anni è prevalso il degrado. Due anni fa quest’area fu teatro anche del drammatico omicidio del giovane Antonio Pascuzzo. Ora per il Comune è arrivato il momento del rilancio, come indicato anche nel programma elettorale dell’attuale esecutivo.