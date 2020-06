Agropoli, ancora furti nei pressi del litorale

Non accennano a placarsi i furti lungo il litorale di Agropoli. L’ennesimo episodio è stato registrato nella giornata di oggi, nei pressi della Baia di Trentova. Si tratta di una delle zone dove maggiormente avvengono tali crimini. I malviventi agiscono in particolare nel parcheggio sterrato posto lungo via Fontana dei Monaci, certi di non essere scoperti. Oggi l’ennesima denuncia. Ignoti hanno sfondato il vetro di una vettura in sosta nel parcheggio libero e sono così riusciti ad aprire lo sportello e a prelevare quanto potesse avere un valore.

Il bottino non è stato cospicuo, ma resta il danno all’auto che i proprietari dovranno riparare.

Nonostante la costanza di questi fenomeni e alcuni arresti avvenuti in passato, non si riesce ad evitare che avvengano; in molti invocano l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza. Queste pure sono presenti nelle vicinanze ma non funzionanti. Il problema dei furti lungo il litorale è diffuso in gran parte dei comuni costieri, in particolare nell’area nord del Cilento, tra Capaccio e Agropoli.