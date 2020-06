Send an email

Follow on Twitter

Teggiano, ustionata in casa: muore 95enne

Non ce l’ha fatta Maria La Maida, la pensionata di 95 anni residente della frazione di Pantano di Teggiano rimasta gravemente ustionata lo scorso 17 giugno mentre tentava di accendere il fuoco nel camino con del liquido infiammabile, probabilmente dell’alcool. In seguito alle ustioni riportate si era reso necessario il trasferimento all’ospedale di Polla. Da qui, vista la gravità delle sue condizioni, il trasporto in eliambulanza al Cardarelli di Napoli presso il reparto Grandi Ustioni.

Sono trascorsi nove giorni da allora. Le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Ieri sera, dopo la lunga agonia, il suo cuore ha cessato di battere. Cordoglio nella comunità del Vallo di Diano.