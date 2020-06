Casal Velino, la denuncia: impedito accesso al mare

Amara sorpresa per i turisti e residenti che in questi giorni si sono recati al mare di Casal Velino, percorrendo l’accesso di via Dei Lista per raggiungere l’arenile.

I malcapitati, stando alla denuncia dell’associazione Codici, si sono imbattuti dinanzi ad una recinzione con paletti di legno e rete metallica, che impedisce di proseguire verso il mare.

Il caso è stato segnalato alle associazioni di consumatori che hanno immediatamente preso a cuore la vicenda e stanno già interessando gli organi competenti.

“L’associazione dei consumatori CODICI ha ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni, da parte di turisti e cittadini del posto, che lamentano la chiusura, mediante recinzione, dello sbocco a mare ubicato in via Dei Lista. CODICI ha interessato le istituzioni competenti affinché venisse fatta chiarezza sull’opera realizzata, al fine di tutelare i diritti legittimi dei cittadini e dei turisti che da sempre accedono a quel tratto di arenile del litorale di Casal Velino“.

“È una piaga tutta italiana, che si rinnova ogni estate, la preclusione degli accessi agli arenili”, il commmento dell’associazione rappresentata a livello locale dal segretario avvocato Giuseppe Perillo e Giuseppe Carleo, membro del direttivo delle delegazione Territoriale Cilento e componente del comitato direttivo nazionale.