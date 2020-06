Incendio in fabbrica, paura ad Albanella

Paura nella giornata di oggi ad Albanella per l’incendio che è divampato nel corso della mattinata all’interno di una fabbrica che si occupa di progettazione e produzione di accessori per camion in acciaio inox di Matinella.

Ancora da chiarire la natura del rogo che ha mandato in fumo parte della struttura esterna ed alcuni materiali con l’incendio domato in poche ore da due squadre dei Vigili del Fuoco prontamente intervenute.

Sul posto anche i Carabinieri per eseguire gli accertamenti del caso.