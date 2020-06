Celle di Bulgheria: avviso pubblico per la gestione del rifugio Tozzo del Moio

CELLE DI BULGHERIA. Sarà affidata in concessione la gestione del rifugio “Tozzo del Moio”. È quanto previsto in un avviso pubblico del Comune, guidato dal sindaco Gino Marotta. L’Ente procederà alla raccolta delle manifestazioni di interesse. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione della concessione in gestione anche mediante affidamento diretto in caso di unica manifestazione di interesse o in caso di mancanza di manifestazioni di interesse.

La concessione avrà durata di 5 anni. L’affittuario non potrà eseguire miglioramenti ed addizioni, se non preventivamente concordati con il Comune. In ogni caso, gli eventuali cambiamenti non daranno luogo al riconoscimento di alcun rimborso a favore del locatario.

Tutti gli interessati dovranno inviare la candidatura entro le ore 13:00 dell’1 luglio 2020, esclusivamente a mezzo pec. Tutte le manifestazioni di interesse saranno elencate in seduta pubblica alle ore 16:00 dell’1 luglio, presso la sala comunale.

Il rifugio “Tozzo del Moio” si trova sul Monte Bulgheria ad oltre mille metri di altezza, in uno scenario di straordinaria bellezza. La struttura un anno fa fu anche oggetto di interventi di manutenzione da parte del Parco.