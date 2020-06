Al via i lavori sulla Sp12 tra Ottati e Sant’Angelo

Via libera ai avori di “Sistemazione e messa in sicurezza stradale SP12 attraversante il territorio dei comuni di Ottati e Sant’Angelo a Fasanella”. Le opere riguardano il tratto che va dal bivio di San Vito di Ottati fino al cimitero di S. Angelo a Fasanella.

L’intervento prevede una spesa di 2,1 milioni di euro.

Alla cerimonia di consegna dei lavori era presente anche il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della commissione lavori pubblici, urbanistica e trasporti.

“La provincia di Salerno ha un patrimonio paesaggistico unico, specie nelle aree interne, da valorizzare – ha detto Cascone – L’impegno della Regione Campania è anzitutto renderle accessibili in sicurezza, con un investimento senza precedenti su infrastrutture, sistema viario e difesa idrogeologica. Questa mattina abbiamo inaugurato il cantiere del tratto della SP12 tra località San Vito ad Ottati e Sant’Angelo a Fasanella. L’opera, finanziata per € 2.174.300,00, consentirà la messa in sicurezza di una strada percorsa ogni giorno da moltissimi residenti e ad elevato rischio idrogeologico”.

Alla cerimonia presenti anche i sindaci del territorio.

La Sp12 è in attesa di interventi anche in altri tratti, in particolare quello tra Castelcivita- San Vito di Aquara, arteria passata alla storia come la “strada del masso”, interessata da caduta masi, interdetta dal 2015. Gli stanziamenti ci sono si attende il bando per i lavori.