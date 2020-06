L’almanacco del 24 giugno 2020

Santi del Giorno

Natività di San Giovanni Battista (Profeta)

San Gunardo (Goardo) di Nantes (Vescovo)

San Rumoldo di Mechelen (Martire)

San Teodgaro (Presbitero)

San Teodolfo di Lobbes (Vescovo e Abate)

Sant’Eros e fratelli (Martiri di Satala in Armenia)

Sant’Orenzio e fratelli (Martiri di Satala in Armenia)

Santi Agoardo e Agilberto e compagni (Martiri)



Accadde Oggi

1910 – Fondazione dell’Alfa Romeo

1901 – Prima mostra di Pablo Picasso

1497 – Vespucci sbarca in America



Nati in questo giorno

1937 – Renzo Arbore

1938 – Edoardo Vianello

1944 – Jeff Beck



Nati… sportivi

1987 – Lionel Andrés Messi

1986 – Francesca Dallapé



Scomparsi oggi

1519 – Lucrezia Borgia