Incidente sulla SS18 a Capaccio: 3 auto coinvolte

Ancora un incidente sulla SS18, nel territorio del Comune di Capaccio Paestum. Tre auto, per cause da accertare, si sono scontrate all’altezza di Spinazzo. Sembra che un’auto in manovra abbia poi coinvolto altre due vetture che transitavano. Ma tutto è ancora da chiarire.

Tre i feriti soccorsi da altrettante ambulanze provenienti da Agropoli e Capaccio Paestum. Per fortuna nessuna grave conseguenza. Disagi, invece, si sono segnalati alla circolazione.

Sul posto, per ricostruire la dinamica, gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania. Presenti anche i vigili del fuoco. Il sinistro è avvenuto nel corso della mattinata.