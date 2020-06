I sentieri del Cilento e Diano proposte di viaggio di Legambiente e Touring Club

A causa delle misure di sicurezza da rispettare per il Covid-19, la stagione estiva 2020 sarà molto particolare che però può trasformarsi in una occasione per riscoprire un turismo sostenibile e legato alla mobilità dolce. Per l’estate la Campania potrà rivelarsi una scoperta per tanti italiani. Nello specifico la zona del Cilento riserva antichi percorsi e cammini storici dell’entroterra.

Legambiente e Touring Club Italiano, propongono questi sentieri nella nuova guida online “Vacanze Italiane”, che raccoglie in tutta Italia oltre 200 itinerari, tra i quali 43 in bici, 63 a piedi, 13 a cavallo e 7 proposte interregionali di lunga percorrenza, utili per la stagione estiva ormai in partenza. La guida propone vari itinerari suddivisi.

Ogni proposta di viaggio è accompagnata da un link informativo che consente di approfondire le informazioni sul sito del tour operator o del soggetto territoriale che ospita l’offerta.

Prevalgono le mete dell’entroterra cilentano e valdianese e le proposte a piedi, a cavallo o in bicicletta, dove le modalità di spostamento già garantiscono di per sé il necessario distanziamento fisico: si va dal cammino di San Nilo nel Cilento bizantino con partenza a Torraca e con arrivo a Palinuro, ai trekking lungo la Valle dell’Orchidee nel Vallo di Diano. In questo modo si possono visitare e scoprire le bellezze dell’entroterra con i borghi, aree meravigliose e poco conosciute, cammini e vie storiche, ciclovie, per poi spostarci in quelle località di mare capaci di unire tutela e sostenibilità ambientale.