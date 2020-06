Send an email

Casal Velino: più spazi in concessione per bar e ristoranti

CASAL VELINO. Tutte le aree demaniali disponibili (anche quelle mercatali temporaneamente o permanentemente non utilizzate e quelle in corrispondenza dei locali destinate alla sosta veicolare) potranno essere utilizzate a bar, ristoranti e altre attività di somministrazione per posizionare tavolini, sedie, ombrelloni e pedane.

E’ quanto ha previsto l’amministrazione comunale di Casal Velino, guidata dal sindaco Silvia Pisapia.

L’Ente, come altri del territorio, ha recepito un provvedimento della Regione Campania. Quest’ultima aveva previsto tale opportunità in considerazione della necessità di rispettare le regole sul distanziamento che di fatto determinano una riduzione degli spazi a disposizione delle attività.

Anche Casal Velino, quindi, ha deciso di sostenere bar, ristoranti e attività similari garantendo l’ampliamento degli spazi in concessione senza limiti superficiali predefiniti.

Definiti, comunque, alcuni criteri da rispettare: la richiesta di ulteriori aree da occupare dovrà essere relativa a spazi in prossimità dell’esercizio; l’autorizzazione potrà essere subordinata all’apposizione di specifici dissuasori; dovrà essere garantita la sanificazione degli spazi e la tutela degli interessi pubblici, compreso il decoro urbano.

L’amministrazione comunale, infine, ha scelto di derogare fino al 31 ottobre alle procedure ordinarie per l’occupazione di spazi e aree pubbliche agevolando le richieste.