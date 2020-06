Buonabitacolo, va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per il Comune

BUONABITACOLO. Il lavoro nobilita l’uomo, ma nobilita ancora di più se quest’uomo, per il bene della comunità in cui vive, accetta di farlo gratis, dopo essere andato in pensione, per tamponare la carenza di organico dell’ente pubblico presso cui ha prestato servizio. E’ il caso di Angelo Lapenta, dipendente del Comune di Buonabitacolo, addetto all’ufficio anagrafe e stato civile, cessato dallo status di dipendente pubblico lo scorso 31 marzo per aver raggiunto l’età pensionabile.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal primo cittadino Giancarlo Guercio, alla luce della riduzione del personale ed alle conseguenti difficoltà per la gestione dell’ufficio con un impiegato in meno fino a quando il posto rimasto vacante non sarà coperto con una nuova assunzione, ha pensato di chiedere al signor Lapenta di continuare a collaborare con l’ufficio, a titolo gratuito, per il periodo necessario a consentire l’indizione e lo svolgimento di una prova concorsuale per poter così assumere un nuovo dipendente.

La richiesta è stata accolta da Angelo Lapenta che proseguirà quindi, senza alcuna spesa per le casse comunali, l’attività di addetto all’ufficio anagrafe e stato civile del Comune durante l’orario di lavoro dell’ente. Nella delibera di Giunta con cui viene formalizzato il rapporto di collaborazione a titolo gratuito viene messo in evidenza come “l’apporto del Sig. Angelo Lapenta, – si legge nella delibera – per l’esperienza maturata ed, in particolare, per le competenze acquisite nell’ampia attività professionale svolta presso l’Amministrazione del Comune di Buonabitacolo, è fondamentale per garantire un valido supporto all’organizzazione e gestione dell’ufficio anagrafe e stato civile e, vieppiù in modo funzionale, all’efficace conseguimento degli obiettivi e all’ottimizzazione della struttura gestionale dell’ufficio”.

La collaborazione andrà avanti anche dopo la nuova assunzione seguito della relativa assunzione con l’affiancamento temporaneo di Angelo Lapenta al dipendente neoassunto così da poter trasmettere a quest’ultimo l’esperienza accumulata nel corso dei tanti anni di servizio.