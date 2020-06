Vallo: sabato presentazione del corso di musicoterapia

Continuano le attività dell’istituto musicale “Roberto Goitre” di Vallo della Lucania. Il prossimo 27 giugno è prevista la presentazione del corso di qualifica professionale di musicoterapia. L’appuntamento è alle ore 10 presso l’aula consiliare del palazzo della cultura di Vallo della Lucania.

Il corso di Musicoterapia durerà 800 ore; unico requisito d’accesso il diploma di scuola media superiore. Tante le iscrizioni tanto che ad oggi sono rimasti solo 2 posti disponibili.

Il corso di musicoterapia è soltanto una delle attività che l’istituto Goitre di Vallo ha messo in campo. In autunno prenderanno il via anche i corsi di I e II livello per l’anno accademico 2020-2021. Inoltre previsto un corso di qualifica professionale di disk jockey e il Master certificati Trinity College London Music.

L’istituto Goitre è sede decentrata del conservatorio “Martucci” di Salerno.