Santa Marina, Giovanni Fortunato annuncia: “Mi candido alle regionali”

Send an email

Follow on Twitter

“Annuncio la mia candidatura alle prossime elezioni regionali. Con la passione e la determinazione di sempre e con l’esperienza maturata in questi anni di duro ed entusiasmante lavoro insieme al Popolo, mi accingo ad intraprendere questa nuova avventura con l’obiettivo di ridare dignità e prosperità alla nostra meravigliosa Terra del Sud. Insieme ce la faremo!”. Così Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina.

L’amministratore cilentano sarà nelle liste a sostegno del candidato del centro destra Stefano Caldoro.

Per la candidatura di Fortunato era nell’aria da tempo e attendeva solo di essere ufficializzata. Durante l’emergenza covid una serie di annunci e proclami avevano fatto immaginare il suo impegno in vista delle elezioni per la Regione Campania.