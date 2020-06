Agropoli: al via due progetti di Servizio Civile Nazionale

AGROPOLI. Domani, 24 giugno, partiranno due progetti di Servizio Civile Nazionale, tra quelli attivati nel Comune di Agropoli e ritenuti idonei da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Si tratta dei seguenti progetti:

”, che riguarda l’assistenza a minori e a giovani in condizioni di disagio e di esclusione sociale; “Sono con te”, che riguarda l’assistenza ad adulti e anziani in condizioni di disagio e disabili.

Entrambi i progetti contano 20 volontari ciascuno, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Quest’anno a causa del Covid 19, i 40 volontari saranno impiegati sulla sorveglianza delle spiagge. Tutti i giorni a partire dal 25 giugno fino al 30 settembre, saranno sulle 9 postazioni delle spiagge di Agropoli, per contare le persone che entrano ed escono, sorvegliando che turisti e cittadini non entrino oltre il numero previsto per mantenere le distanze di sicurezza.

La maggior parte dei volontari sono ragazzi del posto che frequentano l’università oppure risultano in cerca di occupazione, che avranno modo di svolgere un anno, in collaborazione con il Comune, con le scuole e le associazioni per un’esperienza formativa per il loro futuro umano e professionale.