Stio: a Gorga arriva l’illuminazione a led

Il Comune di Stio, con a capo il Sindaco Natalino Barbato, ha deciso di predisporre il progetto esecutivo dei lavori di “efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione alla frazione Gorga“, nell’importo complessivo di 50.000 euro.

L’intervento sarà finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020; nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a completare tutto l’impianto della frazione Gorga, nella scelta della destinazione dei fondi assegnati dal Mise per gli anni successivi si terrà conto di questa priorità.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.