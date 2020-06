“I love Acquavella”, il divertimento è rimandato all’anno prossimo

Sarà un’ estate diversa quella che vivranno le piccole realtà cilentane. Molte le manifestazioni, le sagre e gli eventi, tra i più frequentati del territorio, che, causa pandemia, non potranno essere svolte. Il distanziamento sociale, ad oggi, non permette di vivere al meglio le emozioni della piazza, l’allegria che si propaga tra i vicoli dei nostri paesi. Lo sa bene l’associazione “I love Acquavella” che attraverso un comunicato ufficiale informa:

Siamo in una fase in cui tutto sembra risolto ma tante sono ancora le incertezze in merito alle manifestazioni.

RockOn, il Compleanno, i tornei, Ciao estate e il nostro festival Zomba ra cà e ra là giunto alla IX edizione sono divenuti un punto di riferimento per i residenti e i turisti che regolarmente frequentano Acquavella; sinonimi di festa, sorrisi, abbracci, balli, tradizione, cibo, aggregazione.

Ci rendiamo conto di quanto sia ancora delicato questo momento e con grande rammarico annunciamo che quest’anno Zomba ra cà e ra là e RockOn NON si terranno.

È stata una decisione combattuta e difficile, teniamo tantissimo a questi appuntamenti, per noi sono l’estate.

Vi aspettiamo il prossimo anno in cui torneremo più forti e carichi. È soltanto una pausa.

Per quest’estate faremo dei piccoli eventi rivolti al paese, in cui nonostante tutto potremo trascorrere qualche ora di svago insieme.

Grazie a tutti per il supporto, la comprensione e per l’incoraggiamento che ogni giorno ci manifestate.

Sempre I Love Acquavella