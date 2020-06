Centri estivi: pioggia di fondi per comuni di Cilento, Vallo di Diano e Alburni

“Un lavoro di concerto tra Comuni e governo che ha portato a dare ai cittadini un servizio capillare e puntuale. Per questo ringrazio sia la ministra Bonetti sia le Regioni per il lavoro fatto con l’Anci”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, dopo la conferenza unificata in cui ha dato l’intesa al riparto dei fondi per i centri estivi.

La conferenza ha dato il via libera alla ripartizione di 150 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, previste nel DL Rilancio assegnati direttamente ai Comuni: 135 dei quali destinati a 6.147 Comuni (consulta l’elenco provvisorio) per il potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3/14 anni; gli altri 15, che saranno assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla povertà educativa.

L’Anci si è occupata di definire i criteri, che rispecchiano quelli previsti per il fondo nazionale politiche sociali, tenendo conto della popolazione residente fra i 3 e i 14 anni. L’erogazione delle risorse ai Comuni sarà assicurata nei 15 giorni successivi alla registrazione della Corte dei Conti mediante un’anticipazione di tesoreria.

Tutta la procedura è stata snellita, su sollecitazione dei sindaci, e l’attività sarà monitorata. In Unificata è inoltre passata l’intesa tra governo ed enti locali che mette immediatamente a disposizione dei Comuni oltre 137 milioni. 51,4 milioni sul nel 2020 e 85,8 sul 2021.

Pioggia di fondi anche per i centri del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: ecco l’elenco dei beneficiari:

Altavilla Silentina (20243mila euro), Ascea (14600), Auletta (5585), Bellosguardo (1418), Buccino (7358), Caggiano (7476), Campora (561), Casaletto Spartano (2984), Caselle in Pittari (5319), Castelnuovo Cilento (9633), Celle di Bulgheria (4935), Centola (12559), Ceraso (5880), Controne (1448), Cuccar Vetere (1211), Futani (2925), Gioi (768), Giungano (4255), Laureana Cilento (3339), Laurino (2807), Laurito (1270), Lustra (2748), Moio della Civitella (4285), Montano Antilia (4610), Monte San Giacomo (3487), Montesano sulla Marcellana (16962), Novi Velia (7328), Ottati (1477), Padula (12707), Pertosa (1507), Pisciotta (5112), Pollica (5437), Postiglione (4491), Roccadaspide (18854), Roccagloriosa (4521), Rofrano (3073), Roscigno (945), Sacco (709), Sala Consilina (36437), San Pietro al Tanagro (5555), Sapri (17199), Sere (11288), Sessa Cilento (3280), Stella Cilento (1152), Stio (1536), Teggiano (18824), Torraca (3428), Torre Orsaia (5821), Vallo della Lucania (23021), Valle dell’Angelo (177).