Viabilità: lunghe code sulla Cilentana

Disagi al traffico per il rientro di molti vacanzieri in questo penultimo weekend di giugno. Complice anche il maltempo fin dal pomeriggio si sono state segnalate code. Bollino rosso in particolare sulla Cilentana, a patire dallo svincolo Agropoli Sud. Problemi registrati anche sulla SS18 tra Capaccio ed Eboli/Battipaglia e sulla via del Mare tra Santa Maria di Castellabate ed Agropoli.



Traffico più scorrevole, invece, a sud. La situazione potrebbe peggiorare col trascorrere delle ore.

Ad Agropoli, in via Selvi, causa senso unico alternato regolato da semaforo, si segnalano forti rallentamenti.