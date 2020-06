Send an email

Torre Orsaia: al via iscrizioni al centro estivo

Il Comune di Torre Orsaia, in collaborazione con il Consorzio La Rada promuove “E…state con noi”, un centro estivo per gli alunni che hanno frequentato nel corrente anno scolastico la scuola elementare. L’iniziativa persegue l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di bambini e genitori, fortemente provati dall’esperienza COVID 19, e riprendere le usuali forme di socialità tra i minori, anche recuperando il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

I centri si terranno la mattina a partire dal 6 luglio, dal lunedì al venerdì presso la scuola primaria di via Fontana.

Qualora le richieste superino i posti disponibili verrà data precedenza ai bambini più piccoli.